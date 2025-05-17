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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Європейський суд почав перевірку законності передавання державі Кременчуцького НПЗ Актуально

Колишні акціонери «Укртатнафти» вважали, що примусове відчуження було безпідставним, а тому почали його оскарження в судах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Європейський суд почав перевірку законності передавання державі Кременчуцького НПЗ

© pixabay.com

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав перевірку законності примусового відчуження у акціонерів та передавання державі Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це повідомив адвокат Олександр Лисак.

У листопаді 2022 року рішенням ставки верховного Головнокомандувача та наказами Командування сил логістики Збройних Сил України було передано у державну власність — як військове майно — акції низки українських підприємств. Одним з цих підприємств є ПАТ «Укртатнафта», яка володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом — Кременчуцьким НПЗ.

«Тоді багато експертів ставило під сумнів законність такого відчуження як в розрізі порушення процедури примусового відчуження, так і в розрізі неможливості „мобілізовувати“ акції підприємств як військового майна, зазначаючи, що в перспективі це може лише зашкодити державі», — зазначив Лисак.

Він нагадав, що із законністю примусового відчуження акцій не погодились і колишні акціонери «Укртатнафти». Вони вважали, що примусове відчуження було безпідставним, незаконним та здійсненим з низкою процедурних порушень, а тому почали його оскарження в судах.

«І ось сьогодні вже з’являється інформація, що таке оскарження вийшло на міжнародний рівень та вже розглядається Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ). Зокрема, ЄСПЛ визнав прийнятними відповідні скарги компаній-акціонерів „Укртатнафти“ — Caformena Holdings Ltd та Besato Consulting LTD. Це означає, що ЄСПЛ визнав свої повноваження на розгляд вказаних скарг, а тому останнє слово в спорі щодо оцінки законності передавання державі акцій „Укртатнафти“ саме за цим міжнародним судом», — акцентував адвокат.

Довідка:

Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ) — найбільше нафтопереробне підприємство в Україні, розташоване в місті Кременчук, Полтавська область.

Завод був заснований 1966 року та став одним із головних постачальників пального для внутрішнього ринку України. 2022 року підприємство було передано в управління державі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
211
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