Європротокол у "Дії": уряд запускає цифрове оформлення ДТП

В Україні водії вже 2026 року зможуть оформлювати ДТП в застосунку «Дія» — без поліції та паперів. Уряд ухвалив постанову, що відкриває шлях до цифрового європротоколу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку Дія. Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи — одразу на місці події», — йдеться в заяві Свириденко.

«Дія» автоматично завантажуватиме всі потрібні дані з державних реєстрів — про водійські документи, техпаспорт і поліс страхування. Це мінімізує ризик помилок, через які раніше водії нерідко отримували відмови у страхових виплатах.

Для оформлення знадобиться лише зробити кілька фото, узгодити інформацію з другим учасником та підписати європротокол через «Дія.Підпис».

Статус опрацювання можна буде відстежувати безпосередньо в застосунку — без поїздок до страхової компанії чи додаткових звернень. Новий сервіс дасть змогу врегульовувати ДТП оперативно та без зайвого навантаження на поліцію.

До слова, за результатами першого ШІ-хакатону Diia.AIContest у застосунку «Дія» можуть з’явитися одразу кілька нових сервісів, серед яких — рішення для фіксації порушень правил паркування за допомогою фотографій та геолокації, а також ШІ-перекладач, призначений для офіційного засвідчення документів.