Європу накрив антициклон "Гюнтер": якою буде погода в Україні вихідними

Під впливом антициклону найближчими днями опиниться і територія України.

Майже на всю територію Європи поширився антициклон "Гюнтер". Через це погода в Україні 28 і 29 грудня буде спокійною та без опадів.

Про це синоптик Ігор Кібальчич повідомив на порталі Meteoprog.

Антициклон "Гюнтер" розкинувся майже на всю територію Європи, крім її північних регіонів. Під його впливом найближчими днями опиниться і територія України.

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Атмосферний тиск очікується вищим за норму. Нічна температура повітря падатиме нижче 0 градусів, водночас денна буде переважно з плюсовими показниками. Вітер на всій території Україні буде слабким. Однак подекуди можливі тумани, тож треба бути уважними на дорогах у разі погіршення горизонтальної дальності видимості.

Погода в суботу, 28 грудня

На заході України передбачається хмарна погода, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура повітря становитиме -4...+1 градус, денна – -1...+4 градуси, на Закарпатті – до +6 градусів.

На півночі країни очікується суха, хмарна погода з проясненнями. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі сягатиме -3...+2 градуси, вдень – -1...+4 градуси.

В центральних регіонах буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Нічна тмпература повітря очікується на рівні -4…+1 градус, а вдень буде 0…+5 градусів.

На північні та у Криму буде суха погода. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень – +2…+7 градусів.

У східних областях погода буде хмарною, але без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 0...-5 градусів, а денна – у межах -1...+4 градусів.

Погода в неділю, 29 грудня

В західних областях України утримається хмарна погода з проясненнями, опадів не передбачається. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3- 8 м/с. Вночі температура повітря становитиме -4…+1 градус, а вдень – +2…+7 градусів.

В північних регіонах утримається погода без суттєвих опадів, лише на крайній півночі Сумської та Чернігівської областей прогнозуються невеликий мокрий сніг з дощем і мрякою. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с. Нічна температура повітря сягатиме -2…+3 градусі, денна – +1…+6 градусів.

В центрі країни погода буде хмарною, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура повітря очікується в межах -3…+2 градусів, удень – 0…+5 градусів.

На півдні та у Криму буде сухо. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень – +2…+7 градусів.

У східних областях утримається погода без опадів. Місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура повітря коливатиметься у межах -4...+1 градус, а денна – -1...+4 градуси.

До слова, щодо погоди на Новий рік, то синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує, що снігу в більшості регіонів у новорічну ніч не буде.

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