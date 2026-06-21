Європу накрила спека до +40°C: кліматологиня зробила попередження для України

Попри глобальне потепління, в Україні можуть частіше спостерігатися періоди похолодання / © Associated Press

Реклама

Холодні зими можуть повернутися попри глобальне потепління.

Про це повідомила кліматологиня, провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко в ефірі «Київ 24».

Попри загальну тенденцію до підвищення температури на планеті, у найближчі роки українці можуть частіше стикатися з холодними зимами, затяжними прохолодними веснами та періодами нетипово свіжої погоди влітку. Проте такі зміни не свідчать про завершення глобального потепління.

Реклама

За словами Бойченко, кліматична система землі проходить через складний період перебудови, коли на тлі загального потепління можуть посилюватися природні циклічні коливання.

«Зараз проявляються потужні кліматичні циклічності та періодичні коливання. Тому ми можемо частіше спостерігати холодні зими, прохолодні весни й окремі прохолодні періоди влітку. Але водночас ми продовжуємо жити в умовах глобального потепління», — пояснила Бойченко.

Чи можна передбачити, якою буде наступна зима

Експертка наголошує, що поширене уявлення про те, що після холодної зими обов’язково настане тепла, не має наукового підтвердження.

За її словами, кліматичні процеси значно складніші та залежать від багатьох факторів.

Реклама

«Не можна сказати, що якщо одна зима була холодною, то наступна неодмінно буде теплою. Ми спостерігаємо довготривалі кліматичні цикли, які можуть тривати приблизно від 60 до 80 років», — зазначила науковиця.

Саме ці цикли, за її словами, можуть впливати на збільшення кількості періодів із нижчими температурами навіть в умовах загального потепління.

Чому довгострокові прогнози залишаються неточними

Світлана Бойченко підкреслила, що сучасна наука поки не здатна достовірно прогнозувати погодні умови на роки вперед або точно визначати, якою буде конкретна зима.

«Сьогодні найбільш надійними залишаються прогнози на період від трьох до десяти днів. Саме для таких часових проміжків можна будувати відносно точні сценарії розвитку погодних процесів», — сказала кліматологиня.

Реклама

За її словами, причина полягає в тому, що кліматична система нині перебуває у фазі активної трансформації, що ускладнює довгострокові розрахунки.

Європа потерпає від спеки

Водночас окремі регіони світу вже стикаються з протилежними проявами кліматичних змін. Так, країни Західної Європи останніми днями опинилися під впливом потужної хвилі спеки.

У Франції та Іспанії синоптики попередили про підвищення температури повітря до +40°C, що значно перевищує кліматичну норму для цього періоду.

Саме поєднання екстремальної спеки, раптових похолодань та інших погодних аномалій є одним із проявів змін клімату, які дедалі частіше спостерігаються у різних частинах світу.

Реклама

Новини партнерів