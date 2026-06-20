Фото ілюстративне / © ТСН

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Найближчими вихідними, 20–21 червня, в Україні буде хороша літня погода — без страшної спеки під +40 градусів, хоча в деяких областях пройдуть короткі грози та діятиме попередження про пожежну небезпеку.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, 20–21 червня, денна температура в Україні становитиме +25…29 градусів, а на заході та південному заході прогріється до +27…32 градусів.

«„Тридцяток“ в Україні через часті повідомлення про західноєвропейську спеку не варто боятися. Справді, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека, наприклад, на наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів», — зазначає Діденко.

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За словами синоптикині, через клімат України аномальної спеки не передбачається, пропри те, що показники піднімуться до +30 градусів тепла.

Щодо опадів, то в суботу, 20 червня, грозові дощі пройдуть смугою від Вінниччини через Черкащину й Полтавщину до Харківщини, тоді як на решті території буде сухо. У неділю, 21 червня, повсюдно утримається сонячна й дуже тепла погода, і лише під вечір парасольки знадобляться на крайньому заході.

За даними Українського гідрометцентру, 20 червня в Україні буде харна погода із проясненнями.

У більшості областях країни опадів не очікується, лише на північному сході країни, в Одеській та Вінницькій областях вдень місцями ймовірні невеликі короткочасні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Погода в Україні 20 червня / © Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла. У південно-західній частині вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

Водночас метеорологи нагадують про те, що 20-21 червня і у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській та Одеській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

© Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у велких українських містах 20 червня.

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