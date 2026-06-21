Європу випалює сонце: чи дійде 40-градусна спека до України

Погода на 22 червня / © ТСН.ua

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Упродовж найближчого тижня більшість країн Західної Європи опиняться в полоні сильної спеки. Найважчими погодні умови будуть у Франції та Іспанії, де стовпчики термометрів сягатимуть, а подекуди й перевищуватимуть позначку +40°C.

Чи загрожує Україні така нестерпна спека, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

«Впродовж тижня спека охопить практично всі європейські країни, окрім скандинавських. Тому порада усім, хто перебуває не в Україні чи хто збирається у подорож — вже подумати, як краще захиститися від надмірних градусів», — попередила Діденко.

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За її словами, спека якраз зупиниться перед нашими кордонами, але не наважиться їх перетнути.

Так, у більшості областей нашої країни завтра, 22 червня очікується цілком прийнятна як для літа температура повітря. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть +25…+29°C, і лише в місцях із найактивнішим сонцем повітря прогріється до +30°C.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних, північних областях, на Черкащині та Полтавщині, ввечері на Харківщині. На решті території України — без істотних опадів.

Погода у Києві

За словами Діденко, у Києві завтра, в понеділок, очікується дуже тепла, до помірної спеки, до +30 градусів, погода. У столиці подекуди передбачається короткочасний дощ та гроза.

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«Не забувайте, що через спеку навіть невеликий дощ може за мить перейти хоча й в коротку, проте сильну зливу. Вчергове цінуймо наш чудовий український клімат, люта західна спека нам не загрожує. Принаймні, поки що», — підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, що Європу накрила хвиля пекельної спеки, влада вживає заходів.

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