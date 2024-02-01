Перший платіж від ЄС у сумі 4,5 млрд євро Україна може отримати вже у березні

Підтримка в рамках програми Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Європейська рада 1 лютого підтримала перегляд бюджету Європейського Союзу, в якому буде передбачено 50 млрд євро на макрофінансову підтримку України, що має здійснюватися в рамках програми Ukraine Facility впродовж 2024-2027 років.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

“Голосування щодо Ukraine Facility в Європейській раді — це потужний сигнал про незмінну підтримку України з боку партнерів. Наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в рамках тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом. Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України”, — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Перший віцепрем’єр-міністр додала, що рішення Європейської ради також відображає позитивну оцінку підготовки Плану для Ukraine Facility, яка відбувається за координації Міністерства економіки. Після затвердження регламенту в Європарламенті, відповідні фінальні умови програми буде враховано у Плані. Коли документ буде затверджено урядом, План буде передано на розгляд Європейській Комісії.

План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.

Підтримка в рамках програми Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Нагадаємо, програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.

На додаток, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

Нагадаємо, що президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зробила важливу заяву щодо фінансової підтримки України.

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