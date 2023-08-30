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Євросоюз до кінця року може підготувати значно більше українських військових, ніж планувалося

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Євросоюз до кінця року може підготувати значно більше українських військових, ніж планувалося

Навчання українських військових у ЄС / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До програми навчань ЗСУ в Євросоюзі можуть додати ще й тренувальні модулі для пілотів F-16, які має отримати Україна.

Євросоюз може навчити 40 тисяч українських військовослужбовців у рамках Військової допоміжної місії ЄС (EUMAM) замість 30 тисяч, як планувалося раніше, адже навчання достроково добігають кінця.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції в Толедо за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Наша тренувальна місія EUMAM для Збройних сил України...була імплементована з безпрецедентною швидкістю. Ця місія вже надала тренування для 25 тисяч українських солдатів... Ми виконаємо завдання, яке було запрограмоване до кінця року, до кінця жовтня – досягнемо кількості у 30 тис. військовослужбовців, які пройшли тренування завдяки цій місії. Я запропонував міністрам збільшити завдання цієї місії до 40 тис. українських військових, які мають пройти тренування до кінця року", – заявив Боррель.

Він додав, що військова тренувальна місія ЄС для ЗСУ має відображати поточні потреби, що постають перед українською армією, та працювати не лише над кількістю, а також над підвищенням якості навчання.

Крім того, Боррель припустив, що до програми навчань можуть додати і тренувальні модулі для пілотів F-16, які має отримати Україна.

"Українці потребують більш спеціалізованого тренування для менших груп і для більших спроможностей. Ми привітали рішення Нідерландів і Данії надати Україні літаки F-16. Ми дослідимо можливість, як ми можемо інтегрувати тренувальні модулі для пілотів цих F-16 у нашу місію. Наша місія також має бути здатною зробити внесок у тренування цих пілотів", – сказав Боррель.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть ЗСУ всі свої винищувачі F-16. Проте виняток з 42-х обіцяних літаків становлять ті, які використовуватимуться для підготовки українських пілотів.

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Дата публікації
Перегляди
179
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