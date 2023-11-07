Брюссель готовий розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС — ЗМІ

Єврокомісари у понеділок обговорили розширення Євросоюзу та ухвалили попереднє рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою.

Єврокомісари, скоріше за все, підтримають початок переговорів з Україною про вступ до Європейського союзу, тоді як Грузія отримає статус кандидата.

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Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

У повідомленні вказується, що керівники кабінетів 27 єврокомісарів під час зустрічі у понеділок обговорили розширення Євросоюзу та ухвалили попереднє рішення розпочати відповідні переговори з Україною та Молдовою.

"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови — відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами переходу до наступного кроку", - зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що політолог Володимир Фесенко вважає, що позитивні прогнози щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу справдяться, однак після цього на нас чекатиме непростий шлях реформ.

Крім того, ми раніше інформували, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу найближчим часом.

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