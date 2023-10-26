“Євросоюз готує кілька кроків”: Зеленський повідомив про очікування України

Україна робить все для того, щоб бути готовою до початку переговорів щодо членства в ЄС.

У четвер, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі Європейської ради.

Про це він повідомив у своєму традиційному зверненні.

Зеленський зазначив, що на засіданні були присутні лідери країн ЄС, президент Євроради Шарль Мішель, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Мецола.

“Євросоюз готує кілька кроків, яких ми очікуємо. Це стосується і нових санкцій проти Росії, і нових кроків у підтримці України. Ми особливо очікуємо політичного рішення ЄС про початок переговорів щодо членства нашої держави і зі свого боку ми робимо все, щоб бути готовими”, - наголосив він.

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Одним із елементів цієї готовності президент назвав підписаний сьогодні закон про політично значущих осіб.

“Цей закон додає сили фінансовому моніторингу життя ключових державних посадовців і народних депутатів. І його ухвалення є чітким сигналом того, наскільки серйозно Україна сприймає завдання приєднатися до Європейського Союзу та зробити роботу своїх державних інституцій справді чистою”, - зазначив український лідер.

Також Володимир Зеленський поінформував про свою розмову із пані премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен “про наповнення нашої подальшої оборонної співпраці, про збереження єдності у Європі та серед усіх наших партнерів і про нашу Формулу миру”.

Президент відзначив, що ця розмова відбулася тоді, коли Данія оголосила новий пакет оборонної допомоги на понад 500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже у грудні цього року навіть попри маніпуляції деяких європейських чиновників.

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