Євросоюз і МОМ запускають всеукраїнську комунікаційну кампанію для запобігання торгівлі людьми в умовах війни

2 травня Європейський Союз спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) запустили всеукраїнську комунікаційну кампанію для запобігання торгівлі людьми під час війни.

Кампанія, що фінансується ЄС, розповість про основні правила безпеки та ризики торгівлі людьми, про які необхідно знати українцям, які рятуються від російського вторгнення. Група 1+1 media та її телеведучі Єгор Гордєєв і Людмила Барбір приєднуються до важливої інформаційної роботи для захисту суспільства. Протягом травня інформаційні матеріали кампанії у вигляді відеороликів, постерів та інфографіки будуть поширені в національних медіа, соціальних мережах, а також через зовнішню рекламу.

Пан Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні дав ексклюзивне інтерв’ю для Сніданку з 1+1 – про старт кампанії.

«ЄС повністю солідарний з українським народом перед обличчям неспровокованого та невиправданого вторгнення росії і продовжує надавати потужну політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні. В умовах війни українці щодня стикаються з численними ризиками та небезпеками, і ми закликаємо українців не втрачати пильності, і пам’ятати, що за таких складних обставин завжди є ті, хто вам допоможе, але є й такі, хто може скористатися вашою вразливістю, розгубленістю, щоб ошукати, експлуатувати, завдати моральної та фізичної шкоди», – зазначив Ремі Дюфло.

Після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого гуманітарні потреби України зросли до безпрецедентного рівня. Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ), за перші 17 днів квітня майже 600 тис. осіб стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні, внаслідок чого загальна кількість ВПО з початку війни перевищила 7,7 млн або 17% населення.

«Турбуючись про громадян України, які були змушені залишити свої домівки, про постраждалих від війни та про вразливі верстви населення, ми продовжуємо надавати необхідну гуманітарну допомогу внутрішнім переселенцям і громадам, що приймають їх. Водночас складні життєві обставини штовхають людей до відчайдушних рішень і схильності приймати ризиковані пропозиції допомоги – прихистку, транспорту, працевлаштування – що може загрожувати трудовою, сексуальною та іншими формами експлуатації. Тому ми разом із нашими партнерами з ЄС прагнемо посилити нашу превентивну роботу, щоб українці, рятуючись від війни, завжди залишались в безпеці», – додав Ан Нгуєн, Голова Представництва МОМ в Україні.

Ідею кампанії також підтримала команда програми «Сніданок з 1+1» та її ведучі Єгор Гордєєв та Людмила Барбір. У межах спільного ТБ-проєкту українці побачать цикл сюжетів про п’ять маркерів безпеки щодо документів, транспорту, отримання допомоги, зв’язку та спілкування.

«Ми мусимо визнати, що загроза торгівлі людьми для українців під час війни - це реальна небезпека. Прошу не легковажити, докладати усіх зусиль і бути озброєними інформацією, щоб захистити себе і врятувати життя собі і тим хто поруч. Зроблю все від мене залежне, аби допомогти нашим людям почуватися впевненіше і зрештою зупинити шахраїв. І Людмила Барбір також доєднується», – розповів Єгор Гордєєв.

«Я беру участь у цьому проєкті та вірю, що практичні поради і історії допоможуть багатьом українцям, хто змушений залишати власну домівку, потурбуватися про себе, а також закликаю звертатися на безкоштовну гарячу лінію з консультування мігрантів 527 з мобільного в Україні. 527 – передусім!», – наголосила Людмила Барбір.

Вся важлива інформація буде зібрана на сайті TSN.ua, також стежте за соцмережами та хештегами #StandWithUkraine, #stoptrafficking та #527передусім.