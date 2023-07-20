Євросоюз може перенести навчання ЗСУ на територію України: ЗМІ розкрили, коли це може статися

Жозеп Боррель хоче розширити тренувальні місії для ЗСУ і навчати більше українських військових.

Навчання українських військ можуть поступово перенести з Європи до України. З такою пропозицією виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Так, Боррель до зустрічі міністрів країн ЄС підготував перелік пропозицій щодо військової підтримки України. Очільник європейської дипломатії запропонував розширити програму навчання українських військових і поступово перенести навчальні місії з країн Європи до України. Проте, ймовірно, це станеться лише після закінчення війни.

Крім того, Боррель хоче розширити тренувальні місії для ЗСУ. На першому етапі планувалося навчання для 30 тисяч військових, з яких 25 вже пройшли програму.

"Нові кількісні та якісні цілі навчання мають бути визначені найближчим часом", - йдеться у документі ЄС.

Також Боррель рекомендує виділити додаткові кошти на постачання озброєння та техніки для України. Він пропонує, щоб ЄС приєднався до фінансування постачань сучасних винищувачів.

Крім того, очільник європейської дипломатії пропонує ЄС посилити співпрацю з Україною у сфері виробництва зброї та обміні розвідінформацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська служба зовнішніх справ планує розширити європейську місію з підготовки українських військ на території України коли "дозволять обставини". У ЄС планують зміцнити протиповітряну оборону України та співфінансувати передові системи озброєнь державами-членами "включно з ракетами та бойовими літаками".

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