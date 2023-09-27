Євросоюз може розпочати переговори з Україною про членство до Різдва — Європарламент

Євросоюз повинен підготуватись до наступних хвиль розширення та розпочати переговори з Україною щодо її членства до Різдва.

Про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола, інформує The Guardian.

Вона заявила, що якщо Україна буде рухатись швидко у питанні реформ, то Євросоюз має відповідати цій швидкості. Вона зазначила, що ЄС повинен підготувати базу для появи України у якості нового члена. Зокрема потрібно усунути торговельні тарифи та надання Києву доступу до внутрішнього ринку ЄС ще до набуття повного членства.

Мецола зазначила, що лідери країн Євросоюзу мають прискорити входження України до Євросоюзу, щоб запобігти зростанню російського впливу. Вона заявила, що зволікання у цьому плані може призвести до зростання кількості євроскептиків, націоналізму та праворадикальних рухів.

"Мецола хоче, щоб формальні переговори почалися до Різдва. Рішення буде за міністрами країн ЄС, які проведуть формальну зустріч у грудні після того, як Єврокомісія у жовтні оприлюднить доповідь про прогрес України на шляху реформ, необхідних для продовження процесу розширення", - зазначається у публікації

Видання The Guardian зазначає, що наступна хвиля розширення ЄС може включати Україну, Молдову й Албанію, після чого кількість країн сягне 30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Лондоні пройшов мітинг на підтримку повернення Британії до Євросоюзу.

Крім того, ми раніше інформували, що в Єврокомісії прокоментували заяву Моравецького про постачання зброї Україні.

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