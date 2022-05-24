Євросоюз на рік скасував всі мита і квоти на експорт з України

Євросоюз на рік скасував всі мита і квоти на експорт з України

ЄС зможе суттєво підтримати економіку України.

Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо певних українських товарів.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради.

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу.

Сьогоднішнє рішення буде діяти протягом одного року та призупинить, зокрема:

усі тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, встановлені глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), які ще не були лібералізовані. Призупинення охоплює, зокрема: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам;

стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України;

застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.

Нагадаємо, Європарламент скасував імпортні мита ЄС для України на рік.

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