Євросоюз продовжив санкції проти Росії за анексію Криму

ЄС продовжив санкції проти Росії через окупацію Криму та Севастополя ще на рік.

Європейський Союз ухвалив рішення про продовження санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Криму на рік – до 23 червня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Обмежувальні заходи, які діють на даний момент, були вперше запроваджені в червні 2014 року і включають заборону на імпорт товарів з незаконно анексованого Криму чи Севастополя до ЄС, а також на інфраструктурні чи фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму чи Севастополя.

Крім того, експорт певних товарів і технологій для кримських компаній або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

Як зазначив Жозеп Боррель, Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки, ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права.

"Росія надалі порушує суверенітет та територіальну цілісність шляхом неспровокованої та нічим не виправданої агресії проти України, яку ЄС засуджує найрішучішим чином. ЄС закликає Росію негайно припинити невибіркові атаки проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, негайно та без додаткових умов вивести всі свої війська та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у повідомленні.

Водночас ЄС залишається непохитним у своїх зобов’язаннях щодо надання Україні допомоги у реалізації її невід’ємного права на самооборону проти російської агресії та побудову мирного, демократичного та заможного майбутнього. ЄС також продовжить зобов’язання із посилення спроможності України обороняти свою територіальну цілісність і суверенітет.

Нагадаємо, у Зеленського не виключають повернення Криму військовим шляхом, коли настане момент "Х".

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