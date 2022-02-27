Євросоюз уперше профінансує купівлю та постачання озброєння в Україну - голова ЄС

Євросоюз уперше профінансує купівлю та постачання озброєння в Україну - голова ЄС

Це буде зроблено вперше.

Євросоюз уперше профінансує купівлю та постачання озброєння в Україну.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 27 лютого.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз заборонить всі транзакції з Центробанком Росії.