Євросоюз відклав введення обов'язкової плати за поїздки по безвізу

Нововведення планують запровадити наступного року.

ЄС не вводитиме у 2022 році запуск системи ETIAS, за якою ті, хто подорожує до Європи по безвізу, мають сплатити 7 євро збору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після запуску та після перехідного періоду в'їхати до ЄС за біометричним паспортом українці зможуть лише у разі авторизації у новій системі. Вона коштуватиме 7 євро та діятиме 3 роки, під час яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

Реєстрація не є аналогом візи, а заявка не потребує відвідування візового центру. Вона здійснюється онлайн. Для цього потрібно буде заповнити анкету-опитувальник. Єврокомісія оцінює час, потрібний для першого заповнення анкети, у 20 хвилин.

Далі дані звірятимуть з базами ЄС для перевірки того, чи не перевищила особа час перебування в Євросоюзі, чи не скоювала злочинів та чи не має інших заборон.

Нагадаємо, що ЄС хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо України.

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