"Їдь до свого Бахмута!": на карпатському курорті чоловік накинувся на військового медика, що проходить реабілітацію (відео)

На одному з карпатських курортів неадекватний відпочивальник накинувся з погрозами у бік військового медика, який проходить там психологічну реабілітацію після служби в одній з найгарячіших точок фронту – під Бахмутом на Донеччині.

Так, хамовитий чоловік у халаті з пивом називає військового "лошарою".

"Ти бачиш, провокатори поприїжджали і починають тут. Звідки він приїхав?" - каже хам.

Після слів військового, що він приїхав з Бахмута, неадекват заявив: "Їдь туди до свого Бахмута! Чого ти тут сидиш?".

"Я проходжу посттравматичну психологічну реабілітацію… Але і вчора я чув, що ЗСУ – це "худоба", сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими словами. Прошу вас поширити це відео, нехай більше знають в нашій країні отаких от героїв, хай їдуть до дядюшки Пу, Слава Україні", - розповів військовий медик у соцмережі.

Дружина неадекватного чоловіка висунула свою версію конфлікта

ЇЇ чоловік був напідпитку, а медику нібито не сподобалось, що вони розмовляли російською мовою, він зробив їм зауваження.

"Звичайно ж, моєму чоловікові це не сподобалося, і він відреагував. Спочатку м'яко, а потім уже грубіше", - розповіла жінка.

За її словами, у медика вже нібито був конфлікт з іншими відпочивальниками. Жінка вважає, що її чоловіка провокували і не вважає його винним.

Нагадаємо, у Хмельницькому священник побив військового просто у церкві, громада собору УПЦ МП вирішила перейти до ПЦУ.

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