"Їдь до Гааги": активісти в Сімферополі збираються бойкотувати "вибори" президента РФ

Росіяни ніяк не зрозуміють, що на півострові їм не раді.

Кримське підпілля демонструє бойкот псевдовиборам президента РФ. Так, активісти "Жовтої стрічки" пройшлися вулицями Сімферополя та розповсюдили патріотичні листівки і наклейки.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Активісти руху “Жовта Стрічка” знають, що Путін – це військовий злочинець і він має бути притягнений до відповідальності. Саме тому залишають послання "Їдь до Гааги" біля річки Салгір у Сімферополі та поширюють патріотичні стікери на околицях міста”, – йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що Росія має намір зімітувати проведення так званих "виборів президента" на окупованих територіях. Для цього Кремль відправив на ТОТ спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікації та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій".

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