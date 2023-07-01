"Їдь зі своєю зад*оченою мовою на "западенщину": у Харкові таксист заявив, що "України не існує" – відео

Таксист у розмові з пасажиркою заявив, що Харків – це російськомовне місто.

У Харкові таксист оскандалився заявою про те, що "України не існує" та порадив пасажирці їхати на "западенщину".

Відео розмови дівчина записала та виклала в Instagram.

За словами пасажирки, вона сіла в машину таксиста служби Bolt і почула, що у водія грає музика російського виконавця. На її прохання водій вимкнув музику, але почав розмову про те, чи її це так принципово, що музика може і повинна бути "внє палітікі", шо Харків – російськомовне місто, він все життя розмовляв російською і продовжить, бо "Мне так удобно".

"Ви ж розумієте, де ви живете. Харків – російськомовне місто. Тут всі розмовляють російською мовою", - заявив він.

Чоловік також сказав, що музика може і повинна бути "внє палітікі".

"Оця дурна істерія, патріотична мова, вона вже так задовбала. І взагалі такої країни, як Україна, немає. Країна – 404, її немає, не існує, її вже розікрали, продали, просто якась незрозуміла держава", - сказав він.

На запитання, чого він в Україні та не поїде до Росії, таксист відповів наступне:

"Мені 50 років, я тут народився, прожив, розмовляв російською мовою і буду розмовляти, ніяка українська задрочена не змінить мої думки… Їдьте на западенщину, чи де там балакають на зад*оч*ній мові".

Нагадаємо, в Одесі таксист-путініст заявив, що "краще бути з Росією, ніж із Заходом" (відео).

"Немає такої країни, країна 404": у Харкові таксист заперечив існування України

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