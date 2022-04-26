"Їдемо на зачищення, а там укропи завжди чекають і стріляють, люди почали відмовлятися": окупанти жаліються, що ЗСУ їх знищують

Українські захисники так ефективно нищать ворога на Харківщині, що окупанти бояться наступати на цьому напрямку.
Окупанти, які воюють на Харківщині гинуть "пачками", через що вже бояться йти у наступ і відмовляються воювати.
Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
"Сначала наших просто кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгаем и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали", - розповідає своїй матері чоловік, якого рашисти мобілізували на території так званої "ДНР".
Окупант розповідає, що відмовився іти у наступ під Ізюмом, бо не хоче бути гарматним м’ясом. Також чоловік розповів. що не буде підписувати жодних контрактів з росіянами.
"Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится", - резюмує окупант.
Нагадаємо, що українські десантники знищили підрозділ російських окупантів та їхню техніку