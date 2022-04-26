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"Їдемо на зачищення, а там укропи завжди чекають і стріляють, люди почали відмовлятися": окупанти жаліються, що ЗСУ їх знищують

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"Їдемо на зачищення, а там укропи завжди чекають і стріляють, люди почали відмовлятися": окупанти жаліються, що ЗСУ їх знищують

Фото: 93 бригада

Українські захисники так ефективно нищать ворога на Харківщині, що окупанти бояться наступати на цьому напрямку.

Окупанти, які воюють на Харківщині гинуть "пачками", через що вже бояться йти у наступ і відмовляються воювати.

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ. 

"Сначала наших просто кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгаем и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали", - розповідає своїй матері чоловік, якого рашисти мобілізували на території  так званої "ДНР". 

Окупант розповідає, що відмовився іти у наступ під Ізюмом, бо не хоче бути гарматним м’ясом. Також чоловік розповів. що не буде підписувати жодних контрактів з росіянами.

"Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится", - резюмує окупант.

Нагадаємо, що українські десантники знищили підрозділ російських окупантів та їхню техніку

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