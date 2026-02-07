"Їдемо в ТЦК або плати": поліцейські в Одесі заробляли під час мобілізації

Затримання поліцейських в Одесі / © Державне бюро розслідувань

В Одесі двоє патрульних поліцейських «заробляли» на військовозобов’язаних, які підлягали мобілізації. Вони вимагали гроші у водіїв за те, що їх не буде доставлено до ТЦК.

Про це повідомили у ДБР.

Під час патрулювання правоохоронці зупиняли автомобілі і, якщо під час перевірки документів з’ясовувалося, що водій підлягає мобілізації, йому пропонували вибір: або їхати в ТЦК, або заплатити.

«За свої послуги брали від 2 тис. доларів США, залежно від „можливостей“ військовозобов’язаного». — повідомили в ДБР.

Поліцейських затримали в середу, 4 лютого, «на гарячому» — відразу після отримання грошей від одного з водіїв.

© Державне бюро розслідувань

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання відносно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

© Державне бюро розслідувань

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. ДБР встановлює повне коло осіб причетних до оборудки.

Нагадаємо, в Одесі чоловік відбивався від військовослужбовців ТЦК за допомогою газового балончика і поранив одного з військових ножем.