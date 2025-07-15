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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Їдкий дим охопив місто: на Львівщині спалахнула масштабна пожежа

У понеділок у Радехові загорівся супермаркет. Вогонь охопив дах будівлі площею 900 м².

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Гасіння пожежі

Гасіння пожежі / © ДСНС

У понеділок, 15 липня, в місті Радехів на Львівщині сталася велика пожежа — загорівся дах будівлі. Очевидці повідомляють, що йдеться про місцевий супермаркет. Місто охопив густий їдкий дим.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС та місцеві ЗМІ.

За даними ДСНС, займання охопило дах будівлі — загальна площа пожежі становить близько 900 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно прибули на місце й продовжують боротьбу з вогнем. На щастя, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

У соцмережах місцеві мешканці повідомляють, що ймовірною причиною пожежі могло стати влучання блискавки в сонячні панелі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у Массачусетсі сталася трагічна пожежа в будинку для людей похилого віку. Вогонь заблокував мешканців усередині, дев’ятеро з них загинули, ще десятки отримали поранення. Очевидці описують події як хаос і паніку — люди кричали й благали про допомогу.

Нещодавно в Хмельницькій області блискавка влучила у релігійну будівлю, що спричинило масштабну пожежу. Вогонь охопив значну частину Дому молитви.

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