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"Їх дуже багато": Резніков анонсував велику кількість танків від партнерів уже незабаром

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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1193
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"Їх дуже багато": Резніков анонсував велику кількість танків від партнерів уже незабаром

Фото: Associated Press

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже скоро до України прибуде "дуже багато" танків від іноземних партнерів.

Німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams вже скоро прибудуть до України.

Про це очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив у Twitter.

"Офіційно: Танкова коаліція за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" та "Абрамс" на українській землі. Їх дуже багато", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше іністр оборони Олексій Резніков заявив, що "танкова коаліція" необхідна Україні для ефективного контрнаступу.

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Дата публікації
Перегляди
1193
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