"Їх дуже багато": Резніков анонсував велику кількість танків від партнерів уже незабаром

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже скоро до України прибуде "дуже багато" танків від іноземних партнерів.

Німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams вже скоро прибудуть до України.

Про це очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив у Twitter.

"Офіційно: Танкова коаліція за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" та "Абрамс" на українській землі. Їх дуже багато", - написав Резніков.

It's official: The tank coalition for Ukraine has been born and is actively growing. Soon, we will happily welcome Leopards, Challengers and Abrams on the Ukrainian ground. A lot of them.

Pullover — thanks to @Deepstate_UA for its work and creativity! pic.twitter.com/qHKxdUZ87t — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2023

Нагадаємо, раніше іністр оборони Олексій Резніков заявив, що "танкова коаліція" необхідна Україні для ефективного контрнаступу.

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