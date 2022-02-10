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Тварин можуть приспати: у Харкові волонтери просять врятувати двох котиків (фото)

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Тварин можуть приспати: у Харкові волонтери просять врятувати двох котиків (фото)

Фото із соцмереж

Небайдужих просять врятувати пухнастиків.

У Харкові волонтери просять прихистити двох котиків та врятувати їм життя. 

Про це у Facebook повідомили волонтери. 

"Котусики знов потрапили у пастку, їх просто вб'ють через кілька днів. Один шанс, якщо забрати", - написала волонтерка Неллі Вернер. 

Тетяна Романова уточнила, що вуличних котів у Харкові виловили комунальники і тварин вже скоро можуть приспати.  

"Може їм пощастить так само, як і попереднім котикам, яких забрали, завдяки вашим репостам", - наголосила зоозахисниця. 

Якщо ви можете прихистити котиків, телефонуйте: 068 008 8256 - Олена або 093 073 79 46 - Ірина.

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