Тварин можуть приспати: у Харкові волонтери просять врятувати двох котиків (фото)

Небайдужих просять врятувати пухнастиків.
У Харкові волонтери просять прихистити двох котиків та врятувати їм життя.
Про це у Facebook повідомили волонтери.
"Котусики знов потрапили у пастку, їх просто вб'ють через кілька днів. Один шанс, якщо забрати", - написала волонтерка Неллі Вернер.
Тетяна Романова уточнила, що вуличних котів у Харкові виловили комунальники і тварин вже скоро можуть приспати.
"Може їм пощастить так само, як і попереднім котикам, яких забрали, завдяки вашим репостам", - наголосила зоозахисниця.
Якщо ви можете прихистити котиків, телефонуйте: 068 008 8256 - Олена або 093 073 79 46 - Ірина.
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