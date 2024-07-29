"Їх немає і це найкраще": український дзюдоїст Богдан Ядов висловився про відсутність росіян на Олімпійських іграх

За його словами, всьому світу так само як і українцям, це на краще.

До Українського дому Volia Space на Олімпійських іграх завітав дзюдоїст Богдан Ядов. Він сказав, що ніхто навіть не помітив відсутність росіян.

Про це він розповів в інтерв’ю, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Як зазначається, на запитання журналістів про те, як взагалі проходять Олімпійські ігри без російських спортсменів, українець відповів:

“Я десь читав в інтернеті, що без них не буде Олімпійських ігор, але мені здається, що ніхто навіть цього не помітив, що їх немає і це найкраще. Олімпійські ігри тривають і я не скажу, що хтось помітив, що їх нема. Мені здається, що всьому світу так само як і українцям, це на краще”, - наголосив Богдан Ядов.

Нагадаємо, що Ольга Харлан розгромила ексросіянку та вийшла до чвертьфіналу Олімпіади-2024.

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