"Їх паралізувало": Дерюгіна жорстко рознесла виступ українських гімнасток у фіналі Олімпіади

Тренерка з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна розкритикувала виступ збірної України у фіналі командного багатоборства на Олімпіаді-2024.

Про це пише "Суспільне Спорт".

Вона наголосила, що помилки двох дівчат не дозволили виграти медаль.

"Ну, у двох просто параліч. Їх паралізувало. Навіть не реагували. Не змогли. В однієї параліч у 16 років, в іншої - у 18. Не вдалося. Якби всі зробили, то були б медалі", - жорстко висловилася тренерка.

При цьому вона наголосила, що команда сильна.

"У них все є. Все є, але не вдалося", - додала Дерюгіна.

Нагадаємо, у неділю, 11 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбудеться заключний, 16-й змагальний день.

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