"Дітей перекидали через паркан": родичі постраждалих розповіли про трагедію з вертольотом у Броварах

Вихованців місцевого дитсадка перекидали через паркан у бік церкви – подалі від місця падіння авіасудна.

Мама одного з вихованців дитсадка у Броварах пані Ганна розповіла про трагедію з падінням вертольота, в якій зазнала поранень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка розповіла, як вранці 18 січня відвела 4-річного сина Артема до дитсадка і поверталася додому.

"Я відходила від садочка якраз, як вертоліт летить у мене", – пригадала Ганна.

У неї обгоріла спина і найбільше постраждало обличчя. Стан жінки стабілізували і перевозять до опікового центру.

Син Артем не постраждав.

"Їх перекидали через паркан у бік церкви, і в церкві ми вже знайшли дитину", – розповіли рідні.

Нагадаємо, що про пережите також розповів чоловік, який із сином врятувався з дитсадка у Броварах. Він вже завів свою дитину до приміщення дитсадка, коли у вікні побачив, як летить передня частина вертольота. У чоловіка загорілися ноги та спина, проте він врятував і свого сина, і інших дітей.

Падіння вертольота у Броварах: що відомо

Вранці 18 січня вертоліт, що належав ДСНС, впав у Броварах між дитсадком та багатоповерхівкою. Було пошкоджено будівлю дитсадка та розташовані поряд авто. Всі 9 осіб, які були на борту авіасудна, загинули на місці. Серед них – голова МВС Денис Монастирський із заступником і держсекретарем.

Загалом жертвами трагедії за підсумками завершення пошуково-рятувальної операції стали 14 людей. Серед загиблих опинилася одна дитина. Ще 25 осіб постраждали.

Падіння вертольота вже розслідують і розглядаються всі версії трагедії, кажуть у прокуратурі.

Додамо, що керувати МВС тимчасово призначено очільника Нацполіції Ігоря Клименка.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.