"Їх там хоч і допитують, але вони в тихому місці": окупанти заздрять своїм заарештованим побратимам

"Їх там хоч і допитують, але вони в тихому місці": окупанти заздрять своїм заарештованим побратимам

Вояки з "ДНР" не хочуть воювати, тому заздрять товаришам по службі, яких забрали на допит.

Все тому, що останні перебувають у "спокійному" місці, а не під постійним вогнем.

Про це один з окупантів розповів своїй дружині у телефонній розмові, яку перехопило і оприлюднило ГУР Міноборони.

"ДНРівець", який воює в окупаційній армії, скаржиться, що у них відсутня ротація, великі втрати і примарна надія, що вони повернуться додому живими. Також він скаржиться, що їх 140 людей на 30 км лінії оборони і в них відсутнє постачання зброї, а російські генерали не в курсі ситуації на фронті.

"Аби нас звідси вивезли. Звільнення це все обіцяють. Але потім, коли ротацію проведуть. Каже: бажано не давати вам жодних звільнень, тому що надії на вас немає. Хтось поїде додому і не повернеться. Каже: тоді все. Всі не будуть їздити додому взагалі. Якщо проведуть ротацію, ви трохи відпочинете… У нас майже 50% мінуса. Нам пообіцяли в першу чергу ротацію та фінансове питання. Але про дім не мрійте. Додому ніхто не поїде, тому що багато втечуть і не повернуться", - розповідає окупант.

Зараз він задоволений, що поки на них не наступають ЗСУ і зараз вони в більш-менш безпеці. Окупант розповідає також, як воюють росіяни.

"Росіяни дебіли. Як на Потьомкіна війна була, вночі їхала до них підмога. І вони почали їб… (перестрілюватися) зі своїми. З підмогою своєю. Росіяни з росіянами. Перебили один одного", - повідомив окупант.

Він також розповів, що чимало їхніх вояків зараз на допитах через вбивство мирних жителів і своїх.

"Вони там всі на допитах. Туди ще двох на допити. Там випливе ще… Він застрелив 75 людей. І місцевих, і наших. двох застрелив -вони зґвалтували жінку 55 років. Він попереджував - поводьтеся нормально. Чоловіку п… дали (побили). Він їх двох застрелив, наші пацани їх закопали. В мене вже думки, що може їм пощастило. Їх там хоч допитують, але вони хоч сидять в тихому і спокійному місці", - розповідає "ДНРівець".

На останок він говорить, що хоча й російська пропаганда заперечує злочини в Україні своїх солдатів, мовляв, ті на таке не здатні, в Україні за їхньої участі відбуваються страшні речі.

"На все вони здатні. Ці якути на все здатні. То морди наб'ють один одному, то постріляють один одного", - говорить вояка.

Він скаржиться, що росіяни принижують їх, мовляв, вони росіяни, а ці "ополченці".

Нагадаємо, очільник військової розвідки також заявив, що бойові дії в Україні знизяться до мінімуму вже до кінця року. А переломний момент у війні може настати вже від початку серпня.

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