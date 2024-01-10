Їх захопила РФ: скільки журналістів наразі у полоні та що роблять для їхнього звільнення

Станом на сьогодні у ворожому полоні перебуває щонайменше 25 журналістів. Вони виконували свою роботу і не мали туди потрапити.

Про це заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Робота має бути комплексною

За словами Юрчишина, один з важливих напрямків роботи – це пошук механізмів активізації звільнення полонених журналістів.

"У нас понад 25 ваших колег зараз перебувають у полоні за останніми даними. Це не комбатанти, це журналісти, які виконували свою роботу, і, за цивілізованими правилами ведення війни, не мали б бути в полоні в принципі, але факт є факт. Ми розуміємо, наскільки Росія не цивілізована і взагалі потоптала будь-які права людини", – сказав Юрчишин.

Дуже важливим, як наголошує він, є залучення міжнародної спільноти для привернення уваги до звільнення журналістів. Крім того, потрібно готувати компонент про відповідальність в Міжнародному кримінальному суді за злочини проти свободи слова та журналістів. Ймовірно, посилення такої відповідальності має відбуватися через уточнення низки понять в українському законодавстві.

Нагадаємо, Росія утримує журналіста Сергія Цигіпу. Його дружині надіслали його акровірші про полон.

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