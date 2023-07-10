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Їхали на пожежу, а потрапили під обстріл: в яких умовах працюють рятувальники Донеччини (відео)

Їхали на пожежу, а потрапили під обстріл: в яких умовах працюють рятувальники Донеччини (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
114
Час на прочитання
1 хв
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Їхали на пожежу, а потрапили під обстріл: в яких умовах працюють рятувальники Донеччини (відео)

Пожежа у Констянтинівці / Фото: скриншот з відео

Поблизу лінії зіткнення рятувальники щоденну ризикують життям, виконуючи свою роботу.

На околицях Костянтинівки Донецької області рятувальники їхали гасити пожежу, а потрапили під ворожий обстріл.

Надзвичайники зафіксували на відео, в яких умовах їм доводиться працювати фактично на самій лінії фронту.

На кадрах видно, що як тільки рятувальники прибули на місце виклику приступили до ліквідації пожежі, розпочалися прицільні ворожі "прильоти".

Приборкуючи вогонь, надзвичайники повторно потрапили під ворожий обстріл. Вони були змушені покинути місце, рятуючи власні життя.

На щастя, ніхто з ДСНСівців не постраждав.

Окупанти обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу в Костянтинівці

Окупанти обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу в Костянтинівці

Раніше повідомлялося, що 6 липня окупанти обстріляли один із залізничних вокзалів у Харківській області. Через удар повністю згоріла будівля вокзалу.

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Дата публікації
Перегляди
114
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