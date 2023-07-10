Їхали на пожежу, а потрапили під обстріл: в яких умовах працюють рятувальники Донеччини (відео)

На околицях Костянтинівки Донецької області рятувальники їхали гасити пожежу, а потрапили під ворожий обстріл.

Надзвичайники зафіксували на відео, в яких умовах їм доводиться працювати фактично на самій лінії фронту.

На кадрах видно, що як тільки рятувальники прибули на місце виклику приступили до ліквідації пожежі, розпочалися прицільні ворожі "прильоти".

Приборкуючи вогонь, надзвичайники повторно потрапили під ворожий обстріл. Вони були змушені покинути місце, рятуючи власні життя.

На щастя, ніхто з ДСНСівців не постраждав.