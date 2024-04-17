Їхали, їхали, та не доїхали: ЗСУ ліквідували установку "Смерч-2" на базі вантажівки "Урал" росіян (відео)

Так, вони показали знищення російської реактивної бомбометної установки "Смерч-2" на базі вантажівки "Урал" у Бахмуті Донецької області. Завдання виконали пілоти підрозділу Signum 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ ліквідували російський "Смерч-2"

Як зазначає журналіст, саморобна техніка, створена з колісної платформи та старого реактивного корабельного бомбомета РБУ-6000 – бажана мета для наших воїнів. Усе через вкрай малу дальність стрільби.

"В цьому випадку вантажівка пересувалася вночі, та ще й з добре "захитаним" переднім колесом. На день пізніше на його тлі зробили знімок російські військовослужбовці", – підсумував Бутусов.

Нагадаємо, пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади показали феєричну роботу по окупантах. "Залізні пташки" атакували солдатів армії РФ на Авдіївському напрямку.

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