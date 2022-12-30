Їхали по ялинку: в Харківській області на міні підірвалося подружжя (фото)

У Харківській області автомобіль з подружжям наїхав на міну поблизу лісосмуги.

На Харківщині подружжя проігнорувало знак про мінну небезпеку. Авто наїхало на міну та підірвалося. Чоловік загинув.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник ("Марсель").

За його словами, чоловік з жінкою їхали за ялинкою, проігнорували попереджувальний знак про міни та підірвалися на вибуховому пристрої.

Від отриманих поранень чоловік загинув. Його дружина вижила, але отримала травми.

"Вчергове прошу всіх мешканців бути максимально уважними. Наш регіон небезпечний для такого вільного пересування", - наголосив Мельник.

Крім того, у місцевій поліції розповідають, що потерпілими виявилися 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Вони поїхали в ліс за ялинковими гілками. Жінка пішла збирати гілки, а чоловік залишився в автівці. Він почав рух транспортним засобом і наїхав на невідомий вибуховий предмет. Внаслідок вибуху чоловік отримав смертельні травми.

Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, раніше у районі села Бугаївка Чугуївського району Харківської області у лісі на вибуховому пристрої підірвалися 47-річний чоловік та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані.

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