Їхав до репетитора: на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика (фото)

У Шполі (Черкаська область) водій авто наїхав на двох дітей, які їхали на велосипеді. Внаслідок зіткнення хлопчик помер на місці - до приїзду медиків.

Про це повідомили "Суспільному" у пресслужбі Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф області.

"Повідомили про те, що автомобіль наїхав на двох пішоходів у Шполі. Очевидець розповів, що травми отримали двоє дітей. На місце події виїхали дві бригади медиків. Працівники швидкої виявили двох дітей — 9 та 11 років. Братик із сестричкою їхали до репетитора на велосипедах. 11-річній дівчинці діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом правого колінного суглоба. Її госпіталізували до Шполянської багатопрофільної лікарні. А хлопчик помер до приїзду медиків", - зазначили у пресслужбі.

Попередньо правоохоронці встановили, що 17-річний водій автомобіля Honda Civic, рухаючись вулицею Лозоватською, скоїв наїзд на двох дітей 9 та 11 років, які їхали на велосипедах. Внаслідок аварії хлопчик помер на місці ще до приїзду медиків та поліції. 11-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Неповнолітні, водій та двоє пасажирів, не постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Водія затримали у процесуальному порядку. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Досудове розслідування триває. Всі обставини ДТП встановлюють.

Нагадаємо, на Житомирщині дитина випала з машини просто під колеса іншої автівки.

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