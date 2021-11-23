Їхав на мотоблоці та перекинувся: у Миколаївській області загинув 16-річний хлопець (фото)

Їхав на мотоблоці та перекинувся: у Миколаївській області загинув 16-річний хлопець (фото)

Причини аварії встановлює поліція.

У селі Березнегуватське Софіївської ОТГ Баштанського району Миколаївської області у вівторок, 23 листопада, загинув 16-річний хлопець.

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Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

За даними слідства, хлопець їхав мотоблоком ґрунтовою дорогою за межами села. Раптово транспорт перекинувся, через що підліток загинув.

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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