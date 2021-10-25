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Їхала на велосипеді: в Одеській області водій на смерть збив дитину

Їхала на велосипеді: в Одеській області водій на смерть збив дитину

Поліція Одеської області

Хлопчик отримав смертельні травми.

37-річний житель Одеського району на автівці Dodge Charger збив дитину в селі Струмок. Водій перебував тверезим. 

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Смертельний інцидент стався, коли 10-річний хлопчик  їхав на велосипеді. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги. 

Правоохоронці перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він перебував за кермом тверезим.

Відомості за фактом аварії внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Всі обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, у місті Дубно Рівненської області водій збив 10-місячного хлопчика, якого мама везла пішохідним переходом. Внаслідок удару візочок з малюком відлетів на кілька метрів та перекинувся. Дитину з травмою голови забрала "швидка".

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