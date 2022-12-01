Їхав на велосипеді по молоко: деталі загибелі 15-річного підлітка на Сумщині від ракети РФ (відео)

Хлопця вбив осколок від російської ракети буквально за 5 метрів від власного будинку.

У місті Білопілля на Сумщині внаслідок російського обстрілу 30 листопада загинув 15-річний хлопець - Богдан Дордик.

Деталі трагедії повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, вчора вранці росіяни обстріляли Білопілля. Саме в той час Богдан повертався на велосипеді додому.

"Буквально за 5 метрів від будинку хлопця наздогнав ворожий уламок. Неподалік дитини вибухнув один із російських снарядів. Богдан загинув на місці. Шансів вижити у нього не було", — зазначив Живицький.

Хрещена мати хлопця розповідає, що Богдан був незамінним помічником родини по господарству. Крім нього, у сім'ї ще троє молодших дітей. За її словами, того ранку підліток їхав по молоко.

"Почали бахкати, а він їхав додому. Бабуся забрала молодших дітей у погріб, усі поховалися, а він трохи не встиг. Золота дитина була. Знищило все – не залишилося ні обличчя, нічого. Спина вся знищена", — говорить жінка.

Нагадаємо, що 30 листопада росіяни із САУ обстріляли Білопілля на Сумщині, внаслідок чого загинув 15-річний хлопець і був зруйнований медзаклад.

Обстріли на Сумщині

Незважаючи на те, що бойові дії на Сумщині не ведуться, регіон постійно потерпає від руйнівних російських обстрілів. Росіяни зі своєї території з артилерії гатять по прикордонних українських містах та селах. Ворожі "прильоти" фіксують майже щодня.

Так, лише за минулу добу російські війська випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін. Також 30 листопада у Сумській області на ворожій міні підірвався комбайн.

А 29 листопада окупанти обстріляли Ворожбянську громаду в Сумській області. Зафіксовано 30 "прильотів" на двох вулицях.

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