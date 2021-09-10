Їхав п'яним і порушував правила: на Волині затримали нетверезого водія шкільного автобуса (фото)

У кермувальника забрали посвідчення водія.

Сьогодні, 10 вересня, на Волині правоохоронці зупинили 55-річного водія шкільного автобуса, який перебував за кермом нетверезим. У салоні дітей не було, бо кермувальник тільки виїжджав на рейс.

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Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волинської області, чоловіка зупинили на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Патрульні запропонували кермувальнику автобуса пройти огляд на алкотестері на місці події, на що чоловік погодився. Результат виявився позитивний. Драгер показав перевищення норми алкоголю в крові у більш ніж три рази.

ГУ Нацполіції у Волинській області

На щастя, патрульні виявили водія до того, як діти сіли б у транспорт.

На 55-річного кермувальника склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.

Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом та вилучили посвідчення водія.

Нагадаємо, у Києві водій тролейбуса під кайфом перевозив пасажирів.

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