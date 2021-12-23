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"Їхав за приборами": у Дніпрі маршрутник кермував автобусом майже навпомацки (відео)

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"Їхав за приборами": у Дніпрі маршрутник кермував автобусом майже навпомацки (відео)

Маршрутник полінувався добре розчистити скло від снігу.

У Дніпрі водій маршрутки не почистив лобове скло від льоду та снігу і їхав маршрутом, дивлячись у очищену шпарину перед собою.

Відео такого "сліпого" кермування виклали в телеграм-каналі "Днепр сейчас".

"Водій 21-ї маршрутки їде виключно за натхненням", - підписали відео автори.

На кадрах видно, як водій маршрутки керує автомобілем із повністю заліпленим снігом і обледенілим лобовим склом. На прямокутнику скла розчищений лише маленький квадратик, у який і зазирає водій і крутить кермо.

Такий підхід до роботи вразив пасажирів, тож вони це зафільмували і оприлюднили в Мережі.

Підписники телеграм-каналу шокувалися побаченим:

  • Транспорт, на який ми заслуговуємо.
  • Йде виключно за приборами.
  • Лобове скло відігріли задницею.

У Дніпрі маршрутник кермував автобусом майже навпомацки

У Дніпрі маршрутник кермував автобусом майже навпомацки

Нагадаємо,  що у Харкові водійка тролейбуса за кермом під час руху кермувала, брала гроші з пасажирів і "сиділа" в телефоні.

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