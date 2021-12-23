"Їхав за приборами": у Дніпрі маршрутник кермував автобусом майже навпомацки (відео)

"Їхав за приборами": у Дніпрі маршрутник кермував автобусом майже навпомацки (відео)

Маршрутник полінувався добре розчистити скло від снігу.

У Дніпрі водій маршрутки не почистив лобове скло від льоду та снігу і їхав маршрутом, дивлячись у очищену шпарину перед собою.

Відео такого "сліпого" кермування виклали в телеграм-каналі "Днепр сейчас".

"Водій 21-ї маршрутки їде виключно за натхненням", - підписали відео автори.

На кадрах видно, як водій маршрутки керує автомобілем із повністю заліпленим снігом і обледенілим лобовим склом. На прямокутнику скла розчищений лише маленький квадратик, у який і зазирає водій і крутить кермо.

Такий підхід до роботи вразив пасажирів, тож вони це зафільмували і оприлюднили в Мережі.

Підписники телеграм-каналу шокувалися побаченим:

Транспорт, на який ми заслуговуємо.

Йде виключно за приборами.

Лобове скло відігріли задницею.

У Дніпрі маршрутник кермував автобусом майже навпомацки

Нагадаємо, що у Харкові водійка тролейбуса за кермом під час руху кермувала, брала гроші з пасажирів і "сиділа" в телефоні.