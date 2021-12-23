"Їхав за приборами": у Дніпрі маршрутник кермував автобусом майже навпомацки (відео)

Маршрутник полінувався добре розчистити скло від снігу.
У Дніпрі водій маршрутки не почистив лобове скло від льоду та снігу і їхав маршрутом, дивлячись у очищену шпарину перед собою.
Відео такого "сліпого" кермування виклали в телеграм-каналі "Днепр сейчас".
"Водій 21-ї маршрутки їде виключно за натхненням", - підписали відео автори.
На кадрах видно, як водій маршрутки керує автомобілем із повністю заліпленим снігом і обледенілим лобовим склом. На прямокутнику скла розчищений лише маленький квадратик, у який і зазирає водій і крутить кермо.
Такий підхід до роботи вразив пасажирів, тож вони це зафільмували і оприлюднили в Мережі.
Підписники телеграм-каналу шокувалися побаченим:
- Транспорт, на який ми заслуговуємо.
- Йде виключно за приборами.
- Лобове скло відігріли задницею.
Нагадаємо, що у Харкові водійка тролейбуса за кермом під час руху кермувала, брала гроші з пасажирів і "сиділа" в телефоні.