Їхні дії призвели до знищення "Мрії": СБУ повідомила підозру екскерівникам "Антонов"

Служба безпеки України повідомила про підозру колишнім керівникам державного підприємства "Антонов", чиї дії призвели до знищення літака Ан-225 "Мрія".

Повідомляється, що слідчі зібрали ґрунтовну доказову базу на ексгендиректора, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Росії чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Їхні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія".

СБУ встановила, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Для цього вони віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Двом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який переховується від правосуддя, оголошено в розшук. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, новий Ан-225 буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії". Конструктори "Антонова" розповіли, що відбудований літак стане ще більш рекордним.

Українська "Мрія" полетить знову: директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов розповів про відновлення літака

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