"Їхні кулі прошили нас, влучили в спину моєї доньки": окупанти розстрілювали сім'ю, яка втікала з Ворзеля

Родина самостійно евакуювалась з Ворзеля до Ірпіня і була обстріляна російськими окупантами. Кулі російських військових влучили у жінку та її доньку, але їм вдалося врятуватись.

Сім'я Власенків вже вдруге втікає від російських загабників: ще 8 років тому вони вирішили покинути анексований Крим, а цього разу подружжя вже втікало з невеликого курортного селища Ворзель під Києвом.

Оскільки "зелених" коридорів для виїзду Росія не відкривала, то Тетяна та Роман вирішили забрати 8-річного сина та 16-річну доньку і переїхати з Ворзеля до Ірпіня. Але, як розповіли Власенки Російській службі "Радіо Свобода", вони потрапили під жахливий обстріли окупантів, який ледь не коштував їм життя.

Як родина наважилося самостійно евакуюватись

"У нас в селищі Ворзелі з першого дня війни розбомбили наш будинок. Ми жили у підвалі у сусідів. Були бої просто у нас на вулиці, в нашому селищі. Були танкові бої, вибухали гранати, міномети тощо, а ми жили з двома дітьми в підвалі вже кілька днів. Діти втомлені були психологічно. Ми – у підвалі, їжі не вистачало. І ми вирішили, як тільки з’явиться хоч мить тиші, рвонути на територію, яка начебто наша, звільнена", – розповідає Тетяна.

Дорога до Ірпіня видавалася недовгою. Під час "вилазки" Тетяна оглянула місцевість і не помітила російських військових, тож родина наважилася евакуюватися.

Зоуйнований будинок сім'ї Василенків, фото / Роман Василенко

"Треба було переїхати лише дві вулички, один місток, ще одну вуличку, і ми були вже в Ірпені. Але щойно ми повернули за ріг нашого будинку, у нас почали стріляти з дворів. Російські солдати поховалися у дворах мирних жителів. Я їх не бачила. Вони підло, навіть не відчинили ворота, стріляли просто з-за воріт. Коли ми закричали і відразу ж зупинилися, чоловік закричав: "Тут діти. Що ви робите?", - розповідає Тетяна.

За її словами, один із них російських військових вийшов за ворота, на ньому була кепка з "георгіївськими стрічками".

"Він дуже зле на нас дивився і почав махати руками: "Що ви тут робите? Ідіть звідси!" Чоловік каже: "Тут діти, ми хочемо виїхати і вивезти дітей. Можна ми проїдемо цією вулицею до мосту і звернемо?". Він нас не зрозумів, напевно, сказав "так" і махнув рукою, на кшталт їдьте. Мій чоловік сприйняв це як дозвіл та натиснув на газ", - розповідає жінка.

Але дорога була розбита танками, тож проїхати тихо та спокійно не вийшло б, каже Тетяна. Тому чоловік натиснув одразу сильно на газ.

Росіяни почали обстрілювати сім'ю з дітьми

"І щойно чоловік газонув, буквально за 100 метрів на нас полилися автоматні черги з усіх дворів. Росіяни розосередилися у всіх дворах і не зупинялися", - розповідає жінка.

Роман почав кричати дружині і дітям, аби ті пригнули голови, але випущені російськими військовими кулі все ж влучили в його дружину та доньку.

"Я бачила, як літали кулі, як вилітали шибки. А я вже відчувала, як влітають у мене кулі, і я розуміла, що шибки вже летять скрізь. Я – ще така наївна дурочка – думала, що якщо ми доїдемо до їхнього блокпосту, я покажу їм наші документи, що ми – мирні жителі, то нас пропустять. Я в руках якраз тримала файл із нашими паспортами та дитячими свідоцтвами про народження. Я дивлюся, а у мене весь файл забризканий кров’ю, і я вже нічого не бачила на цих свідоцтвах", - розповідає Тетяна.

Премовини з російськими військовими

Роман почав кричати до окупантів з проханням припинити вогонь.

"Чоловік кричить і махає руками: "Що ви робите?! Тут же діти". Вони перестали стріляти, вийшов російський солдат, дуже був схожий на офіцера, бо мав виправку та інтелект на обличчі було видно. Він вийшов до нас. Чоловік йому кричить: "За що ви вбили мою доньку?!" Їхні кулі прошили нас, потрапили в спину моєї доньки, і вона хрипіла. Із неї виходив свист, кров. Вона лежала вже непритомна. А я не могла поворухнутися, бо всі мої ноги від стегна були подрібнені просто в м’ясо. Я намагалася їх руками скласти в якийсь шматок, десь натиснути, щоб кров не йшла, але це було неможливо", - розповідає жінка.

Жінка почала втрачати свідомість, а Роман намагався вмовити окупантів відпустити їх до лікарні.

"Що ж ви зробили?! Навіщо ви вбили мою доньку і дружину?! Ми ж нічого вам поганого не зробили! Ми ж не починали цю війну!", - сказав до російських військових Роман, на що почув у відповідь, що вони теж не починали війну, а відкрили вогонь по їхньому авто через те, що "в таких цивільних машинах їздять нацисти і закидають їх гранатами, тож вони просто захищалися".

"Ми виконували наказ – ми стріляємо у все, що рухається", - додав російський військовий.

"І тоді з ним заговорила я: "Ми схожі на нацистів? Подивись на мене, на мою доньку. Ми не кликали тебе сюди. Все, що ми хотіли зробити, ми хотіли вивезти наших дітей у тишу, де немає війни, де не стріляють!". Я не знаю, що в ньому прокинулося, але щось людське промайнуло в ньому. Він покликав когось зі своїх солдатів. Навколо нас одразу скупчилося багато солдатів. На що я звернула увагу, вони були молоді – 20-22 роки. Вони тягли до нас бинти. Вони намагалися надати першу допомогу. Вони прикладали до спини доньки якісь паперові рушники. Мені намагалися перебинтувати ноги, що розсипалися", - розповідає Тетяна.

Чоловік вмовив окупанів відпустити його сім'ю до швиталю, адже лише так можна було врятувати дружину і доньку, влучили кулі.

"А моєму сину пощастило, його Катя, старша донька, закрила собою, і кулі в нього не потрапили. Він тільки кричав на весь голос: "Росіяни, я вас ненавиджу, ви вбили мою сестру!" Нехай цей звук завжди буде у них у вухах. Але дякую їм, що людське в них прокинулося, і вони дозволили", - розповідає Роман.

У Власенків - важкі вогенпальні травми

Допомогти родині добратись до ірпінського шпиталю допоміг їхній сусіж, який вискочив своєю машиною із сусіднього двору. Згодом подружжю вдалось добратись і до лікарні в Києві.

"У Каті побиті легені, переломи грудної клітини, пробиті два суглоби на ногах, поламані ліве бедро та права гомілка. Це основне. Дихання відновили, рідину вивели. У Тані біда з ногами. Права – від бедра до гомілки – потрощена, на лівій – відкритий перелом гомілки. На обох ногах відкриті кульові рани, плюс апарати Ілізарова. Обидві в свідомості, їдять, проходять важкі перев’язки. Лежать на знеболювальних. Лікарі кажуть, що все в межах позитивного сценарію. Коли мене привезли, у мене залишалося 30% крові, а Катя взагалі сипіла і не могла дихати сама. Але нас врятували", - підсумував Роман.

Тетяна і Роман Власенки, фото / з відкритих джерел

Як йдеться у сюжеті ТСН, попереду і в Каті, і в Тетяни тривале лікування, але вони точно будуть жити і колись обовязково ходити. Батько та чоловік Роман щодня приносить їм смачненьке і піклується про своїх дівчат. Після війни Катя продовжить вчитися на маркетолога, бо так хоче мама, але сама вона мріє стати аніматором і розважати дітей.

Вони вже обговорюють, як відремонтують свій дім у Ворзелі, як знайдуть вусатого хірурга і як обіймуть сусіда Влада. А ще, як поїдуть до рідних в Крим – туди, де Катя народилася. І ніколи не сумнівалася, що Крим це Україна. Тепер вони точно знають - все буде Україна.

Історія родини, яка вижила після обстрілу російськими солдатами

Зазначимо, що самостійна евакуація із блокованих окупантами населених пунктів, де немає офіційного гуманітарного коридору, може бути смертельно небезпечною.

Нагадаємо, через зміну та продовження комендантської години 16 березня, не буде проводити евакуація із населених пунктів Київської області.

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