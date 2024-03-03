“Їхні вимоги стають раціональнішими”: у Мінекономіки сказали, що визнали польські фермери

Польські фермери визнали, що їхні акції використовують спецслужби РФ для розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками. Уряд Польщі вже розслідують ці інциденти.

Про це сказав заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі телемарафон.

Як відзначив посадовець, наразі вимоги фермерів стають більш раціональними. Цього вдалося досягти завдяки переговорам українських дипломатів із польським урядом.

“Польський уряд зміг переконати фермерів, що у продуктах, як пшениця, вони конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні”, — сказав Качка.

Щобільше, блокада кордону шкодить самій Польщі більше, ніж Україні.

Раніше у ДПСУ повідомили, яка ситуація на польсько-українському кордоні.

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