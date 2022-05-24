Їхня ціль - знищення, без принципів і понять: що відбувається на "гарячому" Донбасі та як змінилася війна

Їхня ціль - знищення, без принципів і понять: що відбувається на "гарячому" Донбасі та як змінилася війна

ТСН запустила новий спеціальний проєкт "День на передовій". Журналістка Наталія Нагорна розпитала про ситуацію на Донбасі кореспонденту Юлію Кірієнко, яка перебуває поруч із фронтом, у Костянтинівці.

Найгарячіші точки на сході - Бахмут та Авдіївка, які росіяни своїми обстрілами хочуть повністю знищити. "Прилітає" й іншим містам і селам у Луганській та Донецькій областях. Водночас місцеві мешканці не поспішають евакуйовуватись, там залишається дуже багато дітей.

У росіян нині зовсім інша ціль війни, ніж було 2014 року - тепер вони нищать усе - військові об'єкти, сили ЗСУ, житлові будинки, лікарні, школи, цивільних людей.

Розповідаємо, яка ситуація на Донбасі.

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Костянтинівка Донецька область

Костянтинівка - відносно тилове місто, принаймні, воно таким було 8 років до повномасштабного вторгнення Росії до України. Зараз це вже не так, ситуація змінилась.

Коли починається комендантська година, усі люди заходять у свої помешкання, повністю вимикається світло, адже тут працює режим світломаскування.

У ночі - дуже тихо, а тому відлуння від прильотів ракет відчуваються дуже сильно, ніби це сталось поруч з тобою, хоча це обстрілювали сусідній Бахмут.

Бахмут

Місто, яке щодня руйнує російська армія. Впродовж тижня окупанти обстрілювали його ракетами та реактивними системами залпового вогню. Там - зруйновані ракетами п'ятиповерхівки, гуртожиток, приміщення Горлівського інституту іноземних мов, який евакуювався з окупованої Горлівки до Бахмуту, де діяв 8 років. І позавчора туди "прилетіло".

У Бахмуті наразі перебуває щонайменше 50 тисяч людей, особливо там дуже багато дітей. З міста є евакуаційні рейси, люди по-трохи виїжджають. Більшість людей евакуйовуються власними автівками і звісно, виїжджають вже ті, чиї помешкання обстріляли. Адже їм вже немає де жити.

Обстріли зачіпають усе місто, дістається і до кварталів, які віддалені до траси, яку вже прозвали "Дорогою життя" і яка прямує до Світлодарська. Тобто, "долітає" куди завгодно і все тому, що наближається лінія фронту. І траса, яка прямує від Сєвєродонецька до Бахмута - вона вже в зоні ураження російської артилерії.

Бахмут-Сєвєродонецьк, скриншот / mistaua.com

Бахмут - епіцентр обстрілів, але вони трапляються і в Краматорську і в сусідній Констянтинівці. Тому ситуація дуже напружена. Попри це, люди намагаються жити звичним життям. В місті працює громадський транспорт та продуктові крамниці. Є світло та вода, а ось з пальним - дуже складно, можливість заправитись випадає раз на три дні, якщо вдасться знайти дизель чи бензин на АЗС.

Наслідок чергового обстрілу м. Бахмут / Донецька облдержадміністрація

Авдіївка

Окупанти обстрілюють Авдіївку зі всіх видів озброєння, окрім стрілецького, та навіть скдують авіабомби. Але люди там досі є, їх там, звісно, менше ніж в Бахмуті чи Костянтинівці. Місто нищать так само, як Попасну. Цього тижня там було дуже "гаряче".

Авдіївка, фото / Павло Кириленко

Мар'їнка

Кореспондентка Юлія Кірієнко їздила у Мар'їнку ще з 2014 року, там воював її чоловік. Журналістка розповіла, як змінилося місто.

"Мар'їнки - немає взагалі. У місті - скелети від будинків, які згоріли через те, що туди прилетів ворожий снаряд. Там немає центру міста, приватний сектор - випалений . Вистоки, яких так кілька штук, - розтрощені. Людей немає, тобто їх там одиниці", - розповідає Юлія Кірієнко.

В окупантів - жодних принципів і поняття честі

Також кореспондентка порівняла дві фази війни: ту, яка розпочалась у 2014 році і та, яка триває зараз.

"Попри те, що я попрацювала 4 роки на Донеччині та Луганщині, от зараз я можу сказати, що я не бачила війни. Те, що відбувається зараз тут - це неможливо порівняти навіть з найактивнішим періодом війни за Донецький аеропорт чи Дебальцеве. Жодних принципів, жодних понять перемир'я чи затишшя, як це було колись, жодного поняття честі, щоб забрати пораненого з поля бою, тут немає зараз. Тут росіяни стріляють навіть по медичних машинах, коли бачать червоний хрест. У них просто ціль - знищення. Не конкретно по військових об'єктах, а по всьому, що пов'язане з нашими військами і навіть з цивільними. Війна абсолютно інша, такої нищівної війни я взагалі не пам'ятаю", - поділилась враженнями Юлія Кірієнко.

Нагадаємо, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 415 мирних людей, поранено ще 1146. Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

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