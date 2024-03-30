"Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля": Зеленський про удари по НПЗ у Росії

США не можуть заборонити Україні завдавати ударів по НПЗ, наголосив президент.

США не схвалюють удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Російської Федерації.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Washington Post.

Відповідаючи на запитання про те, чи застерігали американські офіційні особи Україну від подібних ударів, Зеленський зазначив, що Вашингтон не може обмежити застосування Києвом власної зброї.

"Реакція США на це не була позитивною. Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що цього робити не можна", — сказав президент.

За словами глави держави, за відсутності необхідної кількості систем ППО зупинити російські атаки на енергетичну інфраструктуру можна лише ударами у відповідь. Він підкреслив, що удари по території РФ припиняться, якщо Москва припинить атакувати нашу країну.

"Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. Це чесно", — додав Зеленський.

Нагадаємо:

У Financial Times повідомили, що США закликали Україну відмовитись від ударів по російських заводах, бо через це можуть зрости ціни нафту і РФ може атакувати у відповідь.

Цю інформацію 22 березня прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Українська сторона відповіла, я думаю, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території РФ. Також є заяви й інших офіційних осіб, які полягають в тому, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду", — зазначила вона.

Чиновниця пояснила, що Україна розуміє заклик американських партнерів. Однак, за її словами, Сили оборони воюють "тими спроможностями, ресурсами й практиками, які наявні у нас сьогодні".

Своєю чергою радник очільника ОП Михайло Подоляк наголосив, що Росія руйнує українські енергооб’єкти "з геноцидними намірами". Водночас Україна, з його слів, обороняється в межах міжнародного права.

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