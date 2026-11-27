Українських дітей повернули з Росії та окупації / © Дмитро Лубінець

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З тимчасово окупованих територій та Росії додому повернули десятьох українців. Для них закінчилися чотири роки розлуки з матір’ю, примусове утримання в окупації та життя під опікою чужих людей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Зазначається, що українців повернули в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA за посередництва першої леді США Меланії Трамп. За словами омбудсмана, за її підтримки на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 40 дітей.

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Допомогли повернути цю групу також компанія МХП та її засновник і СЕО Юрій Косюк, а ще благодійні фонди «Право на захист» і «Посмішка ЮА». Цього разу людей забирали з чотирьох напрямків: тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, Криму, а також із території РФ.

Окрім дев’ятьох дітей, додому повернулася повнолітня вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату. Офіс омбудсмана окремо працює над поверненням молоді віком від 18 до 23 років, яка залишається в окупації або в Росії. Також кордон перетнула бабуся, яка супроводжувала свого онука. Вона планує залишитися на підконтрольній Україні території.

Українських дітей повернули з Росії та окупації / © Дмитро Лубінець

Саме ця жінка допомогла возз’єднатися з матір’ю хлопчику 2018 року народження, який не бачив її від 2022 року. Напередодні повномасштабного вторгнення мама дитини поїхала до Чернігівської області вирішувати юридичні питання. Сина вона залишила з бабусею, але через бойові дії вже не змогла повернутися.

Також Лубінець повідомив, що ще кілька повернених дітей втратили батьків в окупації. Зокрема, 16-річний хлопець після смерті матері жив в окупації з бабусею. Вона чинила над ним фізичне та психологічне насильство.

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Українських дітей повернули з Росії та окупації / © Дмитро Лубінець

Підліток давно хотів виїхати до сестри на підконтрольну Україні територію. Проте бабуся та окупаційна служба у справах дітей заважали цьому і переконували хлопця, що вдома його не чекають.

У схожій ситуації опинилися зведені 13-річний брат і 17-річна сестра. Після смерті матері у квітні 2026 року їх віддали під тимчасову опіку чужій людині. Тепер діти житимуть разом зі старшою сестрою по матері.

Українських дітей повернули з Росії та окупації / © Дмитро Лубінець

Також до матері повернулися рідні брати віком 16 та 17 років. Після початку повномасштабної війни родина планувала виїхати з окупації. Однак батько звернувся до окупаційної комендатури, після чого на жінку почали тиснути та погрожувати їй.

Матір змусили виїхати саму, а синів їй не віддали. Увесь цей час хлопці підтримували з нею зв’язок. Один із братів має серйозні проблеми зі здоров’ям — він майже не ходить і потребує обстеження та лікування.

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«Ці кілька історій демонструють різні обставини, у яких українські діти потребують допомоги: смерть батьків, примусове розлучення з матір’ю, відсутність належного піклування та багаторічна розлука з родиною. Саме тому повернення не обмежується домовленістю про виїзд. Кожен випадок потребує окремого опрацювання: встановлення родинних зв’язків, пошуку законних представників, оформлення опіки, підготовки документів, погодження супроводу та безпечного маршруту», — зазначив Дмитро Лубінець.

За даними омбудсмана, від початку повномасштабного вторгнення з тимчасово окупованих територій та Росії в Україну вдалося повернути вже 2875 дітей.

Нагадаємо, на підконтрольну Україні територію повернули дев’ятьох дітей та дорослу вихованку будинку-інтернату. Вони перебували в Росії та в окупації. Деякі родини чекали на цю зустріч по чотири роки.

Історії дітей, яких повернула Україна: дівчинка залишилась сама після смерті мами, хлопчик таємно писав сестрі вночі, щоб не дізналися в окупації, а наймолодшому виповнилося лише вісім років.

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