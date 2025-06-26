- Дата публікації
"Їх вважали зниклими безвісти": Клименко поділився подробицями обміну полоненими
Більшість полонених, які сьогодні повернулися до України, перебували в полоні ще з 2022 року. Деяких з них вважали зниклими без вісти.
Сьогодні, 26 червня, в Україну повернулися українські захисники, які перебували у російському полоні. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поділився подробицями обміну, назвавши історії деяких звільнених бійців справжнім дивом.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За словами міністра, обмін відбувся в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Додому повернулися гвардійці та прикордонники, більшість з яких перебували в полоні ще з 2022 року.
Клименко наголосив, що історії деяких звільнених військовослужбовців є надзвичайно зворушливими.
«Їх вважали зниклими безвісти, але навіть попри невідомість, держава продовжувала пошуки. І сьогодні вони з нами», — зазначив міністр.
Очільник МВС запевнив, що на військовослужбовців, які повернулися, чекає тривала реабілітація, вони потребують медичної, психологічної та соціальної підтримки.
«Вони отримають всю необхідну допомогу — це наш обов’язок», — підкреслив Клименко.
Міністр наголосив, що повернення українських громадян є результатом наполегливої щоденної роботи та «нескінченної віри».
«Ми пам’ятаємо і продовжуємо боротися за кожного і кожну», — запевнив Ігор Клименко.
Нагадаємо, Україна та Росія 26 червня провели новий етап обміну полоненими. Повернуто молодих захисників віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення.