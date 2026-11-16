Савіта Ваґнер загинула на фронті, захищаючи Україну у складі ЗСУ Фото: Mykola Berdnyk, DW

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73-річній громадянці Німеччини Урсулі Ваґнер відмовили у в’їзді до України, куди вона прямувала, щоб відвідати могилу своєї доньки Савіти Ваґнер. Жінка загинула на фронті, захищаючи Україну у складі ЗСУ. На кордоні матері повідомили, що їй заборонено в’їжджати до країни протягом трьох років.

Про це повідомляє DW.

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Інцидент стався в суботу, 14 листопада. Урсула Ваґнер їхала автобусом до Києва, однак після проходження паспортного контролю її не пропустили через кордон. Жінці довелося забрати свої речі з автобуса та в супроводі прикордонника повернутися до польського кордону.

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Урсула Ваґнер Скрін відео DW.

Німкеня розповіла журналістам, що не розуміє причин такого рішення. За її словами, прикордонники поводилися привітно, але пояснити, чому їй заборонили в’їзд, не змогли.

«Це було як удар в обличчя, ніби я вдруге втратила Савіту, якщо я вже навіть не можу відвідати її могилу», — поділилася Урсула Ваґнер.

У документі про відмову у перетині кордону зазначено, що жінці заборонили в’їзд до України на три роки на підставі доручення Державної міграційної служби. Водночас конкретних причин такого рішення не вказали.

Чому матері загиблої військової заборонили в’їзд до України

У Державній прикордонній службі України пояснили DW, що рішення про заборону в’їзду іноземцям можуть ухвалювати різні уповноважені державні органи. Прикордонники отримують відповідне доручення та виконують його під час перевірки документів.

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При цьому обставини, через які іноземцю заборонили перетинати кордон, ДПСУ не повідомляють.

За інформацією джерел видання у прикордонній службі, однією з поширених причин таких обмежень може бути несплата штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Урсула Ваґнер пригадала, що під час одного з попередніх візитів до України її зупиняла поліція за перевищення швидкості. Тоді вона не змогла сплатити штраф на місці, оскільки платіжний термінал у правоохоронців не працював. Згодом жінка загубила постанову з банківськими реквізитами.

Сума штрафу, за її оцінкою, становила близько шести євро. Чи могло саме це стати причиною трирічної заборони на в’їзд, наразі невідомо.

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«Це було б справжнім знущанням. Я їду за дві тисячі кілометрів, а мене відправляють назад через декілька євро», — зазначила німкеня.

DW надіслала запит до Державної міграційної служби, щоб з’ясувати, чому саме Урсулі Ваґнер заборонили в’їзд в Україну.

Навіщо Урсула Ваґнер їхала до України

Головною метою поїздки Урсули Ваґгнер було відвідування могили єдиної доньки Савіти, яку поховали в Києві. Таке рішення після загибелі військової ухвалили її мати та чоловік Карл Стенеруд. Вони хотіли, щоб доброволиця спочивала поруч зі своїми побратимами.

Також німкеня планувала відвідати Львівський національний університет ім. Івана Франка. Там мала відбутися зустріч зі студентами та презентація фронтового щоденника її доньки. Книжка навесні вийшла одночасно в Україні та Німеччині, а в німецькому виданні потрапила до списку бестселерів журналу Spiegel.

Савіта Ваґнер Фото скрін відео DW.

Як німкеня Савіта Ваґнер загинула на війні за Україну

Савіта Ваґнер приїхала до Українипісля початку повномасштабного російського вторгнення. Спочатку вона займалася волонтерством, а згодом вирішила долучитися до українського війська. Вона служила піхотинкою, а пізніше стала бойовою медикинею у підрозділі «Карпатська Січ». До цього вона вивчала математику в університеті та не мала військового досвіду.

Наприкінці січня 2024 року Савіта Ваґнер загинула внаслідок мінометного обстрілу. Це сталося під час спроби врятувати поранених побратимів на полі бою.

Після загибелі доброволицю посмертно нагородили українським орденом «За мужність».

Нагадаємо, раніше стало відомо про Джеймса Дуроуза з Великої Британії, який побачив, як російські гелікоптери стріляють по будинках, як плачуть діти, і не зміг залишатись осторонь, тож вперше в житті рушив до України.

Спочатку допомагав як волонтер, а згодом вступив до ЗСУ. Вже понад рік він б’ється за нашу волю, знаючи українською лише кілька слів, розповідди кореспонденти ТСН.

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