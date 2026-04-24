Їхали мопедом: росіяни дроном вбили чоловіка та жінку

РФ цілодобово атакує Херсон / © Associated Press

Сьогодні, 24 квітня, у передмісті Херсона окупанти вбили мирних жителів.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

«Близько 7.00 у передмісті Херсона російські терористи з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей. Вони загинули на місці. 68-річний чоловік та жінка, особу якої наразі встановлюють відповідні служби, отримали травми, несумісні з життям», — зазначив він.

Нагадаємо, 19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.

Ситуація у Херсоні

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії від перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди. Росіяни обстрілюють Херсон з РСЗВ, націлюючись на цивільні об’єкти.

Окупанти також використовують дрони та артилерію, атакуючи критичну інфраструктуру і полюючи за людьми та машинами в місті.

Водночас росіяни не приховують свій терор та навіть анонсують обстріли міста у своїх соцмережах. Ворог пишається тим, що робить та вважає будь-який об’єкт «законною ціллю».