Укрaїнa
38
1 хв

Їхав велосипедом: на Сумщині окупанти вбили чоловіка

У Сумській області виявили тіло чоловіка. Він загинув внаслідок атаки дроном.

Анастасія Павленко
Росіяни скинули вибухівку на людину

Росіяни скинули вибухівку на людину / © Getty Images

На Сумщині, у Миропільській громаді, росіяни вбили 57-річного чоловіка.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Унаслідок атаки російського дрона гинув 57-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили сьогодні на дорозі між селами громади. Поруч із ним — велосипед», — уточнив він.

Нагадаємо, російські військові завдали прицільного удару дроном по рейсовому мікроавтобусу, який рухався дорогою поблизу Миколаївської сільської громади в Сумському районі. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі — звичайні пасажири, які їхали цивільним маршрутом.

38
