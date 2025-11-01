- Дата публікації
Їхав велосипедом: на Сумщині окупанти вбили чоловіка
У Сумській області виявили тіло чоловіка. Він загинув внаслідок атаки дроном.
На Сумщині, у Миропільській громаді, росіяни вбили 57-річного чоловіка.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
«Унаслідок атаки російського дрона гинув 57-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили сьогодні на дорозі між селами громади. Поруч із ним — велосипед», — уточнив він.
Нагадаємо, російські військові завдали прицільного удару дроном по рейсовому мікроавтобусу, який рухався дорогою поблизу Миколаївської сільської громади в Сумському районі. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі — звичайні пасажири, які їхали цивільним маршрутом.