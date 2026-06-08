Їхав за кордон з двома "дружинами": у Шегинях викрили фіктивне подружжя

Забув висадити цивільну дружину: ухилянт намагався втекти за кордон із 63-річною «нареченою», але попався через неуважність / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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На Львівщині 43-річний чоловік намагався виїхати за кордон із 63-річною дружиною. Проте прикордонники запідозрили, що шлюб має ознаки фіктивності.

Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

43-річний житель Донеччини та 63-річна жителька Запорізької області прямували на виїзд з України, заявляючи про нібито офіційно оформлені подружні стосунки.

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Чоловік розповів прикордонникам, що свого часу переїхав до Запоріжжя, де й познайомився зі своєю обраницею. Згодом, за його словами, вони вирішили офіційно укласти шлюб.

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Спочатку чоловік запевняв, що мета подорожі — туристична. Мовляв, він хоче показати своїй нареченій інші країни та разом провести час за кордоном. Однак під час подальшої перевірки з’ясувалося, що в тому ж авто перебувала його цивільна дружина, з якою він проживає. Ця обставина викликала додаткові запитання у прикордонників і поставила під сумнів щирість намірів «подружжя».

Сам «наречений» запевняв, що жодних коштів за укладення шлюбу не сплачував. За його словами, 63-річна жінка погодилася стати його дружиною винятково «через добре серце».

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники повідомили поліцію.

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Раніше в Житомирі до іспитового терміну засудили жінку, яка погодилася одружитися з чоловіком, щоб той уникнув мобілізації.

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